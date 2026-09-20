Cina: apre al pubblico il Museo dell’Oro nella provincia del Jilin (2)

HUADIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 19 settembre 2026, mostra il Museo dell’Oro di Huadian, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin. Il Museo dell’Oro, realizzato congiuntamente dalla provincia del Jilin e dalla China National Gold Group Co., Ltd., ha aperto ufficialmente al pubblico sabato.Situato presso la miniera d’oro di Jiapigou, il museo valorizza la ricca storia del sito minerario e combina collezioni storiche ed esposizioni culturali, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).