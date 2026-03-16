TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ieri ha lanciato con successo un satellite di telerilevamento dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord del Paese.

Il satellite Yaogan-50 02 è stato lanciato alle 21:22 a bordo di un razzo vettore Long March-6 modificato ed è entrato nell’orbita prevista. La missione di lancio è stata un completo successo.

Il satellite sarà utilizzato principalmente per il rilevamento topografico, la stima della resa dei raccolti e la prevenzione e il soccorso in caso di disastri.

Questo lancio ha segnato la 633esima missione di volo della serie di razzi vettori Long March.

(ITALPRESS).