NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle gru bianche si nutrono al Santuario delle gru siberiane a cinque stelle di Nanchang, presso il lago Poyang a Nanchang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 17 dicembre 2025. Il santuario ha registrato il picco della stagione di svernamento per gli uccelli migratori, tra cui gru bianche, cigni, spatole bianche e altri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
