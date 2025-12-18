NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 17 dicembre 2025, mostra delle gru bianche presso il Santuario delle gru siberiane a cinque stelle di Nanchang, presso il lago Poyang a Nanchang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. Il santuario ha registrato il picco della stagione di svernamento per gli uccelli migratori, tra cui gru bianche, cigni, spatole bianche e altri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
