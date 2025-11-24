CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il numero di specie di uccelli presenti nel lago Qionghai, nella città di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ha raggiunto quest’anno il record di 310, con un numero crescente di uccelli migratori che stanno diventando stanziali grazie al miglioramento delle condizioni ecologiche, hanno dichiarato domenica le autorità locali.

Il centro di conservazione del Parco Nazionale delle Zone Umide di Qionghai ha segnalato l’aumento, attribuendolo al rafforzamento degli interventi di ripristino ambientale e alla riduzione delle interferenze umane. Yang Jun, ingegnere presso l’ufficio forestale e dei pascoli di Xichang, ha affermato che sette specie migratorie, tra cui la folaga eurasiatica, la gallinella pettobianco e l’anastomo asiatico, si sono ormai stabilite come stanziali.

I dati di monitoraggio mostrano che il lago ospitava 120 specie di uccelli nel 2014, salite a 302 nel 2024, prima di arrivare all’attuale totale di 310. Tra queste specie figurano cinque uccelli nazionalmente protetti di prima classe e 47 di seconda classe, incluse specie rare come il pollo sultano e lo smergo cinese, che godono di condizioni favorevoli nell’area del lago.

Secondo lago interno del Sichuan, Qionghai aveva subito una grave degradazione tra gli anni ’60 e ’90 a causa delle bonifiche, che ne avevano ridotto le dimensioni e fatto crollare a poco più di 20 il numero di specie di uccelli presenti. I recenti sforzi di conservazione – come alcuni progetti per ripristinare le sponde, il trasferimento di oltre 50.000 residenti e la creazione di 20.000 mu (circa 1.333 ettari) di zone umide – hanno riportato in vita oltre 30 chilometri di rive naturali.

Gli appassionati di birdwatching hanno osservato habitat più ampi e una maggiore diversità nell’area, con Qionghai ora inserito tra i principali siti del Sichuan per l’osservazione degli uccelli. La Cina, importante corridoio migratorio con quattro delle nove principali rotte globali, ha istituito oltre 2.200 aree umide protette e 82 zone umide di importanza internazionale, garantendo la stabilità della superficie delle ‘wetland’, nel rispetto degli impegni ambientali globali.

