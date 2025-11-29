Cina: la versione “cavallo” di Bing Dwen Dwen arriva sul mercato

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La versione “cavallo” di Bing Dwen Dwen, mascotte dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, è ufficialmente arrivata sul mercato venerdì.

La serie dedicata allo zodiaco cinese della mascotte continua a portare avanti l’eredità olimpica dopo Pechino 2022. Dopo le precedenti versioni tigre, coniglio, drago cinese e serpente, la versione a tema cavallo di Bing Dwen Dwen è stata presentata per la prima volta a Pechino il 14 novembre.

Vestita con un costume caratterizzato da elementi equini, la mascotte è stata disegnata per celebrare l’Anno del Cavallo e il quarto anniversario di Pechino 2022, a febbraio 2026.

Nella cultura tradizionale cinese, il cavallo rappresenta un simbolo di lealtà e coraggio, porta i migliori auguri e indica un futuro luminoso.

“I cinesi hanno un affetto speciale per il cavallo. Le sue implicazioni spirituali, che perdurano da migliaia di anni, ispirano ancora oggi le persone”, ha dichiarato Lin Cunzhen, uno dei designer della versione cavallo di Bing Dwen Dwen.

“A differenza della postura in piedi delle precedenti serie dello zodiaco cinese, la versione cavallo corre in avanti per esprimere meglio la sua natura”, ha aggiunto Lin.

Secondo i designer, sono disponibili circa 20 prodotti con licenza della versione cavallo di Bing Dwen Dwen, inclusi giocattoli e badge, acquistabili sia online sia offline nei negozi designati.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).