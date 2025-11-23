DALI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Duan Yinmei (a sinistra), ereditiera della tecnica del tie-dye del gruppo etnico Bai, e l’artigiana Duan Lilan sciolgono i nodi sui tessuti in una tintoria nel villaggio di Zhoucheng, nella prefettura autonoma Dali Bai, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, il 21 novembre 2025. Conosciuto come la patria della tecnica tie-dye del gruppo etnico Bai, il villaggio di Zhoucheng ospita oltre 200 famiglie impegnate nel settore del tie-dye, con un numero di addetti superiore a 4.000. Come tecnica popolare tradizionale del gruppo etnico Bai, il tie-dye vanta una storia di oltre mille anni ed è stato inserito nel primo elenco del patrimonio culturale immateriale nazionale della Cina nel 2006.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).