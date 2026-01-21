Cina: la Stazione ferroviaria di Pechino Ovest celebra 30 anni di attività (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I passeggeri si preparano all’imbarco su un binario della Stazione ferroviaria di Pechino Ovest, a Pechino, capitale della Cina, il 21 gennaio 2026. La stazione mercoledì ha celebrato il suo 30esimo anniversario. Negli ultimi tre decenni, questo moderno snodo dei trasporti ha gestito oltre 1,96 miliardi di viaggi di passeggeri, diventando testimone dello sviluppo della Cina e dell’evoluzione della sua rete ferroviaria.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).