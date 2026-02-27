SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La seconda grande nave da crociera cinese di produzione nazionale dovrebbe essere consegnata entro la fine del 2026, con la costruzione della sua struttura principale che è già stata completata, ha dichiarato venerdì la China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

La nave, Adora Flora City, dovrebbe lasciare il molo a metà marzo per la successiva fase di test dell’ormeggio in banchina, mentre le prove in mare sono previste per la fine di maggio, ha dichiarato il costruttore navale.

Con una stazza lorda di 141.900 tonnellate, la nave da crociera rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità della Cina di costruire navi da crociera di grandi dimensioni.

Rispetto alla prima nave della stessa tipologia costruita nel Paese, l’Adora Magic City, la nuova imbarcazione presenta una serie di miglioramenti nella progettazione e nella costruzione. Secondo l’azienda, la nave è più lunga di 17,4 metri, offre aree pubbliche ampliate e un maggiore comfort a bordo.

Anche le prestazioni ambientali sono state migliorate. L’imbarcazione è dotata di tre sistemi aggiuntivi di desolforazione dei gas di scarico e di cinque sistemi di denitrificazione, rendendola più ecologica e più rispettosa dell’ambiente durante il funzionamento.

-Foto Xinhua-

