Cina: la popolazione di Macao ha raggiunto i 688.900 abitanti nel 2025

MACAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La popolazione della regione amministrativa speciale (SAR) di Macao è aumentata leggermente, raggiungendo i 688.900 abitanti alla fine del 2025, con un incremento dello 0,1% su base annua, secondo i dati diffusi ieri dal Servizio di statistica e censimento (DSEC) della SAR.

Nella popolazione, i giovani di età compresa tra gli 0 e i 14 anni rappresentano l’11,7%, mentre gli anziani di età pari o superiore a 65 anni costituiscono il 15,3%, ha osservato il DSEC.

Il servizio ha riferito che nel 2025 sono stati registrati 2.870 nati vivi, mentre il numero dei decessi ha raggiunto quota 2.424. Nel corso dell’anno, 3.768 persone sono arrivate dalla Cina continentale con permessi di sola andata, mentre a 1.352 individui è stato recentemente concesso il diritto di soggiorno; entrambi i dati mostrano un aumento rispetto all’anno precedente.

Solo nel quarto trimestre, secondo il dipartimento di statistica, i nati vivi e i decessi sono ammontati rispettivamente 740 e 594.

(ITALPRESS).