Cina: la Festa delle torce anima Guizhou e Yunnan (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone cantano e ballano intorno ai falò durante i festeggiamenti per la Festa delle torce nella contea autonoma Yi-Hui-Miao di Weining, a Bijie, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 6 agosto 2026. Giovedì sera, le celebrazioni annuali per l’evento si sono svolte in diverse località, attirando folle di turisti e residenti appartenenti a diversi gruppi etnici.

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