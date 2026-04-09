JIAXING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Shen Feng sistema dei panini al vapore in un negozio nella cittadina di Yuxin, nel distretto di Nanhu della città di Jiaxing, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, l’8 aprile 2026. Il negozio propone panini al vapore preparati su ordinazione, in diverse varianti per soddisfare tutti i gusti, con le vendite online come canale principale. Negli ultimi anni il distretto ha fornito sostegno attraverso politiche, la creazione di piattaforme e l’incubazione di imprese per promuovere il ritorno di giovani imprenditori, mettendo inoltre a disposizione spazi a basso costo per le startup, attirando così centinaia di giovani ad avviare attività imprenditoriali nella loro città natale. Grazie a una mentalità a misura di Internet, a una visione imprenditoriale moderna e a modelli commerciali innovativi, questi giovani imprenditori hanno trasformato campi e casali in nuove proposte culturali e turistiche. Nelle campagne hanno portato realtà di tendenza come mercatini d’arte, panifici con forno a legna, caffè rurali, spazi di socializzazione per animali domestici e laboratori didattici, aiutando gli abitanti dei villaggi a promuovere e vendere prodotti agricoli tipici e contribuendo così ad aumentare i redditi locali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).