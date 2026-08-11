KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone giocano a tennis sotto un grande ponte a Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, l’11 agosto 2026. Negli ultimi anni, Kunming ha trasformato alcune aree inutilizzate sotto ponti urbani e cavalcavia in spazi pubblici destinati al verde, al tempo libero, alle attività ricreative e all’esercizio fisico, rendendo la città più vivibile per i residenti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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