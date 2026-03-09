PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto d’archivio senza data mostra un’opera in porcellana di Jaume Ribalta. Jaume Ribalta, un artista spagnolo della porcellana, si è stabilito quattro anni fa in questa città, soprannominata la “capitale cinese della porcellana”. Il suo studio è pieno di elementi cinesi – mobili antichi, un ritratto di Confucio e dei dipinti tradizionali di paesaggi a inchiostro – e ogni dettaglio riflette il profondo apprezzamento di Ribalta per la cultura cinese. Per quanto riguarda le creazioni in porcellana, Ribalta ha saputo fondere con maestria il suo patrimonio spagnolo con l’arte cinese, traendo ispirazione dai motivi ceramici in bianco e nero della sua città natale, Barcellona. Impiega le tradizionali tecniche della porcellana blu e bianca per creare opere distintive che fondono armoniosamente gli stili artistici di Oriente e Occidente. Per Ribalta, la stessa città di Jingdezhen è un vasto patrimonio culturale, dotato di un ambiente creativo aperto, inclusivo e anticonvenzionale che offre terreno fertile alla creazione della porcellana in ogni sua parte. La storia della ceramica di Jingdezhen si estende per oltre 2.000 anni, e il suo ruolo di fornace ufficiale e imperiale ha elevato le sue tecniche di lavorazione della porcellana al livello più elevato della storia. “Ciò che spero di ottenere con il mio lavoro è la creazione un ponte che unisca la cultura cinese e quella spagnola”, ha affermato Ribalta.

