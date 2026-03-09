Cina: Jingdezhen, artista spagnolo fonde arte ceramica cinese e spagnola (2)

(260309) -- JINGDEZHEN, March 9, 2026 (Xinhua) -- This undated file photo shows a porcelain work by Jaume Ribalta. Jaume Ribalta, a Spanish porcelain artist, settled in Jingdezhen, dubbed China's "porcelain capital," four years ago. His studio is filled with Chinese elements -- antique furniture, a portrait of Confucius, and traditional ink landscape paintings -- each detail reflecting Ribalta's deep appreciation for Chinese culture. As for porcelain creation, Ribalta has expertly fused his Spanish heritage with Chinese artistry, drawing inspiration from the black-and-white ceramic designs of his hometown, Barcelona. He employs traditional blue-and-white porcelain techniques to craft distinctive works that seamlessly blend Eastern and Western artistic styles. For Ribalta, the city of Jingdezhen itself is a vast cultural heritage, boasting an open, inclusive, and unconventional creative environment that provides fertile ground for porcelain creation in every corner. Jingdezhen's history of ceramics spans over 2,000 years, and its role as an official and royal kiln elevated its porcelain-making techniques to the highest level in history. "What I hope to achieve through my work is to build a bridge that brings Chinese and Spanish cultures together," says Ribalta. (Xinhua)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto d’archivio senza data mostra un’opera in porcellana di Jaume Ribalta. Jaume Ribalta, un artista spagnolo della porcellana, si è stabilito quattro anni fa in questa città, soprannominata la “capitale cinese della porcellana”. Il suo studio è pieno di elementi cinesi – mobili antichi, un ritratto di Confucio e dei dipinti tradizionali di paesaggi a inchiostro – e ogni dettaglio riflette il profondo apprezzamento di Ribalta per la cultura cinese. Per quanto riguarda le creazioni in porcellana, Ribalta ha saputo fondere con maestria il suo patrimonio spagnolo con l’arte cinese, traendo ispirazione dai motivi ceramici in bianco e nero della sua città natale, Barcellona. Impiega le tradizionali tecniche della porcellana blu e bianca per creare opere distintive che fondono armoniosamente gli stili artistici di Oriente e Occidente. Per Ribalta, la stessa città di Jingdezhen è un vasto patrimonio culturale, dotato di un ambiente creativo aperto, inclusivo e anticonvenzionale che offre terreno fertile alla creazione della porcellana in ogni sua parte. La storia della ceramica di Jingdezhen si estende per oltre 2.000 anni, e il suo ruolo di fornace ufficiale e imperiale ha elevato le sue tecniche di lavorazione della porcellana al livello più elevato della storia. “Ciò che spero di ottenere con il mio lavoro è la creazione un ponte che unisca la cultura cinese e quella spagnola”, ha affermato Ribalta.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

