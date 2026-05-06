Cina: Jilin, medici eseguono interventi chirurgici con tecnologie avanzate (3)

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Wang Quan offre cure ambulatoriali presso il First Bethune Hospital della Jilin University a Changchun, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, il 28 aprile 2026. Wang Quan, direttore del reparto di chirurgia gastrica e colorettale dell’ospedale, insieme alla sua squadra si dedica alla tutela della vita e della salute delle persone grazie a competenze mediche avanzate. Attraverso il sistema laparoscopico 3D, eseguono infatti interventi complessi con precisione millimetrica. Negli ultimi 20 anni di attività clinica, Wang ha completato oltre 20.000 interventi chirurgici, più di 1.400 dei quali sono stati eseguiti da lui e dal suo team con il sistema chirurgico robotico da Vinci. Ha inoltre sostenuto le istituzioni mediche di base attraverso dirette streaming di interventi chirurgici e scambi accademici.

– Foto Xinhua –

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