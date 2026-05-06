Prima tappa a Ravenna del Trofeo Suzuki Fishing Cup

RAVENNA (ITALPRESS) – Si è svolto a Ravenna il 41° Campionato Italiano Assoluto Drifting per Equipaggi, organizzato dal Ravenna Fishing Club, affiliato alla Fipsas. Un appuntamento importante per la pesca sportiva nazionale, valido anche per le selezioni degli atleti che rappresenteranno l’Italia al Mondiale Big Game 2027 in Sud Africa.

Alla manifestazione hanno partecipato 53 equipaggi, di cui 18 motorizzati con fuoribordo Suzuki, inclusi gli ufficiali Suzuki Fishing Team capitanati da Carlo Bissattini, Federico Maier, Silvio Orgera, Marco Eusebi e Diego Bedetti.

Classifica ufficiale del 41° Campionato Italiano Assoluto: 1° Birillo Fishing A con 12.773 punti; 2° Club Nautico Pesaro Team Black Warriors con 10.920; 3° Ravenna Fishing Club A con 7.680. All’interno del campionato si è disputata la prima tappa del Trofeo Suzuki Fishing Cup, vinta dal Team Black Warriors, che ha ottenuto anche un prestigioso secondo posto nel 41° campionato Italiano Assoluto, confermando una performance di altissimo livello. L’equipaggio del team Black Warriors è formato da: Diego Zannini (capitano), Edoardo Romandini, Federico Grilli, Andrea Franceschini e Ivan Giulietti.

Il team ha gareggiato su un Gommone Lomac 760 motorizzato con un fuoribordo Suzuki DF350AMD Stealth Line: un gommone Total Black abbinato all’eleganza della serie Stealth Line caratterizzata da una livrea Nero Matt, un perfetto equilibrio tra stile e potenza, un vero “wow effect” in acqua. Secondo posto per Reel Time A, terzo per Tuna Club Senigallia – Team Macumba. Il team vincitore si è aggiudicato la Suzuki Fishing Experience a Tenerife (febbraio 2027).

“Suzuki è orgogliosa di sostenere attività sportive che condividano valori sani, rispetto dell’avversario e regole dettate dalla Federazione. Ringraziamo la Federazione per aver scelto Suzuki come partner del progetto”, le parole di Domenico Sciaraffa, Sales Manager Suzuki Italia Divisione Marine.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

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