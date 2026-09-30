Cina: Jiangxi, crescita del turismo offre nuove opportunità a Huangling (1)

SHANGRAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cao Fudi essicca peperoncini nell’area panoramica di Huangling, nella contea di Wuyuan, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 22 settembre 2026. Cao, un’abitante di 64 anni, ad oggi lavora a Huangling mostrando lo Shaiqiu, una pratica tradizionale che consiste nell’essiccare al sole i raccolti autunnali. Più di dieci anni fa, Cao e la sua famiglia vivevano in una vecchia casa sulla montagna, traendo il proprio sostentamento principalmente dall’agricoltura e da un piccolo negozio di alimentari. Nel 2009, Huangling ha avviato un programma di sviluppo incentrato sulla conservazione, trasferendo gli abitanti in nuove abitazioni e preservando al tempo stesso il vecchio villaggio e le case tradizionali a fini turistici. La famiglia di Cao e altri abitanti si sono trasferiti nello Huangling New Village, costruito di recente ai piedi della montagna, nel 2011. Tre anni dopo, l’area panoramica di Huangling ha aperto al pubblico e lo Shaiqiu è gradualmente diventato una delle sue attrazioni. Da allora, il turismo ha trasformato il sostentamento di Cao. Nel 2020, una società turistica l’ha assunta per mostrare lo Shaiqiu, offrendole un lavoro stabile vicino a casa. Con l’aumento dei turisti, sono migliorati anche gli affari del negozio di alimentari della famiglia. Insieme ai dividendi derivanti dall’industria turistica locale, il reddito annuo della famiglia è salito a oltre 300.000 yuan, circa 44.706 dollari statunitensi. La forte crescita del turismo ha inoltre creato posti di lavoro per oltre 700 abitanti di Huangling e delle zone vicine. Grazie alle maggiori opportunità disponibili a livello locale, il figlio e la nuora di Cao, che in precedenza lavoravano lontano da casa, sono tornati a lavorare nel villaggio, permettendo alla famiglia di tornare a vivere insieme.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).