Cina: Jiangsu, manutenzione di turbine eoliche offshore in vista dell’estate (3)

RUDONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 10 giugno 2026, mostra la sostituzione di componenti di grandi dimensioni di una turbina eolica in un parco eolico offshore a Rudong, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Di recente, il personale ha effettuato interventi di manutenzione sulle turbine eoliche offshore e sulle sottostazioni elevatrici in due parchi eolici offshore, in modo da garantire un approvvigionamento elettrico stabile e sicuro durante l’imminente periodo di temperature elevate. Da gennaio a maggio di quest’anno, la capacità totale di generazione elettrica dei due parchi eolici ha raggiunto gli 880 milioni di kWh, con una produzione elettrica cumulativa di 10,26 miliardi di kWh dalla loro entrata in funzione nel dicembre 2021.

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