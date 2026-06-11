Cina: Jiangsu, manutenzione di turbine eoliche offshore in vista dell’estate (2)

RUDONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni addetti alla manutenzione effettuano un’ispezione di routine presso una sottostazione elevatrice di un parco eolico offshore a Rudong, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 10 giugno 2026. Di recente, il personale ha effettuato interventi di manutenzione sulle turbine eoliche offshore e sulle sottostazioni elevatrici in due parchi eolici offshore, in modo da garantire un approvvigionamento elettrico stabile e sicuro durante l’imminente periodo di temperature elevate. Da gennaio a maggio di quest’anno, la capacità totale di generazione elettrica dei due parchi eolici ha raggiunto gli 880 milioni di kWh, con una produzione elettrica cumulativa di 10,26 miliardi di kWh dalla loro entrata in funzione nel dicembre 2021.

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