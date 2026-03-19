Cina: Jiangsu al primo posto per fatturato nel settore automobilistico (2)

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un braccio robotico lavora su una linea di produzione in un’officina della Changan Mazda a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 17 marzo 2026. Negli ultimi anni, il Jiangsu, importante polo manifatturiero automobilistico in Cina, ha accelerato la crescita della propria industria automobilistica coordinando strettamente costruttori di veicoli e fornitori di componenti auto.

Con oltre 30 case automobilistiche e più di 3.000 fornitori di componenti auto su larga scala, la provincia ha promosso una catena industriale coordinata guidata da aziende di punta e sostenuta da cluster industriali, e ha creato un ecosistema integrato che comprende ricerca e sviluppo (R&S), produzione e servizi di supporto. Di conseguenza, il Jiangsu è oggi al primo posto nel Paese per fatturato nel settore automobilistico, produzione di veicoli a nuova energia e dimensione del settore delle batterie di alimentazione e dei componenti, vantando una catena di fornitura altamente completa e competitiva.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).