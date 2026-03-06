Cina: Jiangmen, al via quarta edizione del Coffee Culture Festival (3)

JIANGMEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un barista di Hong Kong prepara un caffè con il sifone durante la quarta edizione del Jiangmen Coffee Culture Festival a Jiangmen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 5 marzo 2026. Il festival si è aperto ieri, riunendo oltre 330 marchi di caffè provenienti da 13 Paesi e regioni, per presentare una gamma completa di prodotti, tra cui caffè premium, materie prime di alta qualità legate alla bevanda, macchine da caffè avanzate ed eleganti accessori per il caffè.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]