HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La sesta edizione della China International Consumer Products Expo (CICPE) si terrà a Haikou, capoluogo della provincia meridionale cinese di Hainan, dal 13 al 18 aprile, secondo quanto riferito ieri nel corso di un briefing con la stampa.

Co-organizzata dal ministero cinese del Commercio e dal governo provinciale di Hainan, la fiera costituisce la prima edizione dell’evento da quando il Porto di libero scambio di Hainan ha avviato in modo completo le operazioni doganali speciali su tutta l’isola. Il Canada sarà il Paese ospite d’onore dell’edizione di quest’anno.

La sede principale dell’evento 2026 resterà il Centro internazionale congressi ed esposizioni di Hainan. La fiera avrà due sedi secondarie dedicate: un’area espositiva internazionale per yacht a Sanya e un’altra per i consumi sanitari nella Zona pilota internazionale per il turismo medico di Bo’ao Lecheng.

È stato organizzato un calendario completo di eventi, con lanci di nuovi prodotti, sessioni di incontro tra domanda e offerta e oltre 10 attività a tema pensate per stimolare i consumi. Inoltre, eventi speciali saranno dedicati a mettere in mostra le opportunità di consumo all’interno del Porto di libero scambio di Hainan.

La quinta edizione della CICPE nel 2025 ha attirato la partecipazione di 1.767 aziende e 4.209 marchi di consumo provenienti da 71 Paesi e regioni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).