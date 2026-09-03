HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un medico controlla gli occhi di un paziente presso il Primo ospedale di Hohhot, base di un progetto di beneficenza che offre interventi gratuiti alla cataratta, a Hohhot, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, il primo settembre 2026.

Negli ultimi giorni, a Hohhot è in corso un progetto di beneficenza che offre interventi gratuiti alla cataratta per pazienti a basso reddito. Arrivato nella città il 5 luglio, l'”ospedale su rotaia” ha iniziato a effettuare visite diagnostiche il 17 luglio e fornirà assistenza per tre mesi. Finora ha eseguito oltre 700 interventi e si prevede che ne completi 1.200 entro la fine del periodo di servizio a Hohhot.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).