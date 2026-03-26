Cina intensifica sforzi per migliorare approvvigionamento idrico in zone rurali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha emanato una circolare incentrata sul miglioramento del funzionamento e della manutenzione dei sistemi di approvvigionamento idrico nelle sue zone rurali, delineando i compiti chiave per istituire un sistema standardizzato che copra l’intera catena di approvvigionamento, dalle fonti idriche ai rubinetti delle abitazioni.

La circolare, emanata congiuntamente dal ministero delle Risorse Idriche e da altri cinque dipartimenti governativi, individua tra le priorità la garanzia della quantità e della qualità dell’acqua, il rafforzamento della capacità di approvvigionamento in caso di emergenza e l’avanzamento della riforma delle tariffe.

Le autorità intensificheranno inoltre gli sforzi per migliorare l’affidabilità dell’approvvigionamento e la qualità dell’acqua, in particolare nelle aree meno sviluppate e dove i sistemi rurali presentano punti deboli.

La circolare sottolinea inoltre la necessità di portare avanti con continuità la riforma delle tariffe, garantendo al tempo stesso il benessere della popolazione e la tutela della sua qualità di vita.

Il documento sollecita una diversificazione dei finanziamenti per il funzionamento e la manutenzione, incoraggiando la partecipazione del capitale privato attraverso modelli integrati di investimento, costruzione e gestione, con i fondi pubblici chiamati a svolgere un ruolo di guida.

La Cina ha registrato negli anni miglioramenti nell’approvvigionamento idrico nelle aree rurali. Alla fine del 2025, l’accesso all’acqua corrente in queste zone ha continuato ad ampliarsi, con una copertura a livello nazionale che ha raggiunto il 96%.

(ITALPRESS).