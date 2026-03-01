Cina: iniziate le celebrazioni in vista della Festa delle Lanterne (3)

JINHUA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Artisti folkloristici sfilano per celebrare l’imminente Festa delle Lanterne a Jinhua, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 28 febbraio 2026. La festa cade il quindicesimo giorno del primo mese del calendario tradizionale cinese, ovvero il 3 marzo di quest’anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
