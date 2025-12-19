Cina: iniziata a Shanghai la CIIE U-Fair (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori parlano con un membro dello staff alla CIIE U-Fair presso il Centro nazionale congressi ed esposizioni (Shanghai) a Shanghai, nella Cina orientale, il 19 dicembre 2025. La CIIE U-Fair, un’estensione della China International Import Expo (CIIE) rivolta ai consumatori individuali, ha preso il via qui venerdì. Definito una “mini CIIE”, tra le proposte dell’evento vi sono prodotti alimentari, elettrodomestici, automobili, articoli di bellezza e prodotti per le scienze della salute.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS)