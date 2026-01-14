Cina: inizia la stagione più fredda nell’11esimo mese del calendario lunare (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 12 gennaio 2026, mostra degli studenti che si allenano nello short track a Tongjiang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. La Cina entra nella sua stagione più fredda nell’undicesimo mese del calendario lunare cinese.

L’urbanizzazione e l’agricoltura moderna hanno attenuato l’impatto dei termini solari sulla vita quotidiana, ma le tradizioni culturali e le abitudini alimentari si sono tramandate di generazione in generazione.

