Cina: inizia la stagione più fredda nell’11esimo mese del calendario lunare (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 21 dicembre 2025, mostra dei bambini di etnia Miao mentre suonano il Lusheng, un tradizionale strumento a fiato con le canne, durante un festival del Lusheng in occasione del solstizio d’inverno nel villaggio di Dadong, contea di Congjiang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou. La Cina entra nella sua stagione più fredda nell’undicesimo mese del calendario lunare cinese.

L’urbanizzazione e l’agricoltura moderna hanno attenuato l’impatto dei termini solari sulla vita quotidiana, ma le tradizioni culturali e le abitudini alimentari si sono tramandate di generazione in generazione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).