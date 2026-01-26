Cina: inaugurato treno turistico a tema con fotografie e costumi (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una passeggera posa per delle foto a bordo del treno Y783 nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 25 gennaio 2026. L’Y783, un treno turistico a tema diretto a Yabuli, che offre servizi fotografici di viaggio, è stato inaugurato domenica a Harbin. Si tratta della prima offerta di questo tipo fatta dall’azienda quest’anno. Gestito dalla China Railway Harbin Group Co., Ltd., il treno consente ai passeggeri di indossare vari costumi e di usufruire di servizi fotografici.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
