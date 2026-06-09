Colpito il quartier generale navale di Hamas nel sud della Striscia di Gaza, uccisi diversi terroristi

ROMA (ITALPRESS) – Le forze di difesa israeliane (Idf) riferiscono di aver attaccato domenica il quartier generale principale della polizia marittima del gruppo armato palestinese Hamas nella zona di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. In una nota, le Idf affermano che “il quartier generale veniva utilizzato per promuovere ed eseguire complotti terroristici contro le forze israeliane e lo Stato di Israele. Nell’attacco sono stati eliminati diversi terroristi che operavano al suo interno, tra cui Ismail Al-Laham, comandante di una cellula dell’ala militare di Hamas”.

“La polizia navale nella Striscia di Gaza opera sotto il comando dell’ala militare di Hamas e si occupa di promuovere, dirigere ed eseguire complotti terroristici contro le forze israeliane e lo Stato di Israele. Nel quartier generale attaccato, si tentava di riabilitare e rafforzare Hamas, violando l’accordo di cessate il fuoco e sfruttando infrastrutture presentate come civili”, aggiungono le Idf. Inoltre, la scorsa settimana, le forze israeliane hanno attaccato nella Striscia di Gaza meridionale distruggendo tre depositi di armi di Hamas destinati a colpire le forze israeliane. Prima di attaccare i depositi e dopo aver diffuso avvisi preventivi alla popolazione, le Idf “hanno identificato alcuni terroristi dell’ala militare dell’organizzazione terroristica Hamas che stavano tentando di introdurre clandestinamente armi all’interno dei depositi a bordo di veicoli. Dopo l’identificazione, le Idf hanno attaccato i terroristi e sequestrato le armi. In seguito all’attacco ai depositi, sono state rilevate esplosioni secondarie”, conclude la nota.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).