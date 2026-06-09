ROMA (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione degli abitanti di Tiro e di 11 villaggi e campi profughi che circondano la città libanese meridionale. “Come avevamo preannunciato nei giorni scorsi, a seguito delle azioni di elementi di Hezbollah all’interno del quartiere cristiano della città, le Forze di difesa israeliane saranno costrette ad agire a breve contro le loro attività terroristiche nel quartiere”, si legge nel comunicato. Le Forze di difesa israeliane hanno raccomandato agli abitanti di rifugiarsi a nord del fiume Zahrani. In precedenza, i media libanesi hanno riferito in precedenza di attacchi dell’artiglieria nell’area di Al-Mansouri, non lontano da Tiro.

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