Libano, l’IDF ordina l’evacuazione di Tiro e delle aree circostanti

IPA85349061 - SOUTHERN LEBANON 31/05/2026 — The Israel Defense Forces (IDF) announced the launch of a ground operation in the Beaufort Ridge and Wadi al-Saluki areas, aimed at dismantling Hezbollah infrastructure and eliminating militants allegedly operating under Iranian direction. According to the IDF, the campaign involves Israeli Air Force strikes, artillery fire, armored units, and engineering operations to secure and expand the forward defense line near the Galilee border region. (Israel Defense Forces / Handout via SIPA PRESS)//SIPA__4_1/Credit:IDF/GPO/SIPA/2606051255

ROMA (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione degli abitanti di Tiro e di 11 villaggi e campi profughi che circondano la città libanese meridionale. “Come avevamo preannunciato nei giorni scorsi, a seguito delle azioni di elementi di Hezbollah all’interno del quartiere cristiano della città, le Forze di difesa israeliane saranno costrette ad agire a breve contro le loro attività terroristiche nel quartiere”, si legge nel comunicato. Le Forze di difesa israeliane hanno raccomandato agli abitanti di rifugiarsi a nord del fiume Zahrani. In precedenza, i media libanesi hanno riferito in precedenza di attacchi dell’artiglieria nell’area di Al-Mansouri, non lontano da Tiro.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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