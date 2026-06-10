Cina: a maggio indice dei prezzi alla produzione in aumento del 3,9%

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A maggio, l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) della Cina, che misura i costi delle merci all’uscita dalla fabbrica, è aumentato del 3,9% su base annua, ha dichiarato oggi l’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Su base mensile, a maggio il PPI è aumentato dello 0,5%, in calo rispetto all’1,7% di aprile, secondo i dati dell’NBS.

Dong Lijuan, statistica dell’NBS, in un’analisi delle variazioni del PPI registrate il mese scorso, ha affermato che l’ottimizzazione e l’aggiornamento della struttura industriale hanno spinto al rialzo i prezzi in alcuni settori, l’aumento stagionale della domanda ha portato a rincari in determinati comparti, mentre le fluttuazioni dei prezzi internazionali del petrolio greggio hanno fatto sì che in alcuni settori i prezzi passassero dagli aumenti ai cali o registrassero una crescita moderata.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)