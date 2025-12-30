Cina: inaugurato nuovo tratto di ferrovia ad alta velocità Hefei-Xinyi (2)

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 30 dicembre 2025, mostra una veduta della sala d’attesa passeggeri della stazione ferroviaria di Hefei Ovest, nella città di Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese dell’Anhui. Il tratto Hefei-Sixian della ferrovia ad alta velocità Hefei-Xinyi è stato ufficialmente messo in funzione martedì, segnando l’apertura di un’ulteriore linea veloce per passeggeri tra la città di Hefei e l’Anhui orientale.

La ferrovia ad alta velocità Hefei-Xinyi parte dalla stazione ferroviaria di Hefei Ovest e termina alla stazione ferroviaria di Xinyi Est, nella città di Xinyi, nella provincia del Jiangsu. Con una lunghezza complessiva di circa 335 chilometri e una velocità progettata di 350 chilometri orari, la linea viene costruita per fasi. Il tratto appena inaugurato si estende per 198 chilometri e comprende cinque stazioni recentemente aperte.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).