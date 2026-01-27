Cina: inaugurata linea ferroviaria Pechino-Hebei-Tianjin (3)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’assistente di bordo sistema i bagagli su un treno della linea ferroviaria ad anello Pechino-Hebei-Tianjin, il 26 gennaio 2026. La nuova linea è stata inaugurata lunedì, nel tentativo di agevolare gli spostamenti pendolari dei passeggeri nella regione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE