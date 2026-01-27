TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei passeggeri effettuano il check-in alla Tianjin West Railway Station nella municipalità settentrionale cinese di Tianjin, il 26 gennaio 2026. Lunedì è stata inaugurata una linea ferroviaria ad anello Pechino-Hebei-Tianjin, nel tentativo di agevolare gli spostamenti pendolari dei passeggeri nella regione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
