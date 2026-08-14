SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori alla Fiera del libro di Shanghai 2026 presso il Centro espositivo di Shanghai, nella Cina orientale, il 12 agosto 2026. Inaugurata mercoledì, la fiera in corso si svolge in due sedi principali, il centro e la Shanghai Book City. L’evento culturale proseguirà fino al 18 agosto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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