Cina: inaugurata a Pechino Expo internazionale di semiconduttori (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un espositore illustra il principio di funzionamento della pompa a levitazione magnetica senza cuscinetti durante la 22esima Expo internazionale cinese dei semiconduttori a Pechino, capitale della Cina, il 23 novembre 2025. L’esposizione ha aperto i battenti domenica.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
