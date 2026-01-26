Cina: in vigore nuovo orario ferroviario (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 25 gennaio 2026, mostra un treno proiettile in transito nella contea di Pingyi, città di Linyi, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Dal 26 gennaio 2026, in Cina, è entrato in vigore il nuovo orario ferroviario.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS)
