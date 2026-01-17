Cina: in Heilongjiang anche i pupazzi di neve diventano attrazioni turistiche (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti si mettono in posa per delle foto davanti a un gigantesco pupazzo di neve nei pressi della stazione ferroviaria di Mohe, nella provincia dell’Heilongjiang, nella Cina nord-orientale, il 16 gennaio 2026. Con l’arrivo della stagione invernale, varie strutture pubbliche della provincia hanno realizzato paesaggi caratteristici incentrati sui pupazzi di neve per attirare residenti e turisti.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]