PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti scrivono distici primaverili e il carattere cinese “Fu” (che indica il buon auspicio), per i cittadini in un centro culturale di Tianjin, nella Cina settentrionale, il 22 gennaio 2026. I cinesi sono impegnati nei preparativi di fiori freschi, nodi cinesi, distici di primavera e altri elementi tradizionali per celebrare l’imminente Festa di primavera, o Capodanno cinese.

