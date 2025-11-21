Cina: in corso a Pechino Global South Modernization Forum (1)

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto scattata il 21 novembre 2025 mostra una scena dell’area espositiva dedicata ai risultati del Global South Modernization Forum di Pechino, capitale della Cina. Con il tema “Lavorare insieme per promuovere la modernizzazione: una visione condivisa e la via verso lo sviluppo”, il forum si è tenuto qui venerdì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
