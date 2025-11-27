Cina: in attività il centro logistico nella Zona libero scambio di Shanghai (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una gru a torre per stoccaggio (al centro) colloca merci in un magazzino automatizzato a grandi altezze del Maersk Lin-gang Flagship Logistics Center a Shanghai, nella Cina orientale, il 26 novembre 2025.
Il centro logistico, situato nella Zona franca speciale integrata di Yangshan nella nuova area di Lingang della Zona di libero scambio di Shanghai (FTZ), è ufficialmente entrato in attività. Questo magazzino logistico integrato, con un’area di stoccaggio di circa 147.000 metri quadrati, ha richiesto un investimento complessivo di circa 1 miliardo di yuan (circa 141,24 milioni di dollari).
