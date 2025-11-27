Cina: in attività il centro logistico nella Zona libero scambio di Shanghai (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 26 novembre 2025 mostra una vista interna di un magazzino del Maersk Lin-gang Flagship Logistics Center, a Shanghai, nella Cina orientale.
Il centro logistico, situato nella Zona franca speciale integrata di Yangshan nella nuova area di Lingang della Zona di libero scambio di Shanghai (FTZ), è ufficialmente entrato in attività. Questo magazzino logistico multifunzionale, con un’area di stoccaggio di circa 147.000 metri quadrati, ha richiesto un investimento complessivo di circa 1 miliardo di yuan (circa 141,24 milioni di dollari).
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]