Cina: imprese puntano a solida performance in primo trimestre 2026 (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni operai realizzano componenti per touch screen in un’azienda di elettronica nella contea di Tonggu, a Yichun, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 4 gennaio 2026. All’inizio del 2026, le imprese di tutta la Cina sono già impegnate a evadere gli ordini e ad aumentare la produzione, puntando a una solida performance nel primo trimestre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
