NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il progetto della sede centrale per l’Asia-Pacifico di una joint venture, che Huber & Ranner Group ha stabilito in Cina, lunedì ha avviato la produzione nella zona high-tech della città di Taicang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu.

Huber & Ranner Group, un “campione nascosto” tedesco nel settore del trattamento dell’aria, è stato fondato nel 1974. I “campioni nascosti” sono piccole e medie imprese di grande successo ma poco conosciute, leader globali in termini di quota di mercato nelle rispettive nicchie.

Con un investimento totale di 500 milioni di yuan (circa 71,38 milioni di dollari USA) e una superficie di 3,1 ettari, lo stabilimento è specializzato nella produzione di sistemi modulari di trattamento dell’aria avanzati ed efficienti dal punto di vista energetico.

Huber & Ranner Environment Equipment (Taicang) Co. Ltd., una joint venture sino-tedesca fondata nel 2016, ha firmato l’accordo per il progetto della sede centrale per l’Asia-Pacifico nel luglio 2023.

Una volta operativo a pieno regime, il progetto dovrebbe produrre annualmente 300.000 set o unità di apparecchiature per il trattamento dell’aria, raggiungendo un valore di produzione annuo di un miliardo di yuan e creando un numero significativo di posti di lavoro locali ad alta tecnologia, secondo l’azienda.

Dietmar Huber, presidente di Huber & Ranner, ha dichiarato che l’ambiente imprenditoriale di alta qualità, il supporto di una catena industriale ben consolidata e i vantaggi regionali del delta del fiume Yangtze a Taicang sono stati fattori chiave nella decisione del gruppo di stabilire lì la propria sede centrale per l’Asia-Pacifico.

La base ora operativa integrerà ulteriormente le funzioni di ricerca e sviluppo, produzione e servizi, combinando la tecnologia tedesca con l’innovazione localizzata per sostenere lo sviluppo verde delle industrie di fascia alta in Cina e nella più ampia regione dell’Asia-Pacifico, tra cui biofarmaceutica, aerospazio, produzione automobilistica e semiconduttori elettronici, ha osservato Huber.

Situata sulle rive del fiume Yangtze, Taicang è un polo pionieristico della cooperazione economica e commerciale sino-tedesca. La città ad oggi ha attratto oltre 560 imprese tedesche, con un investimento totale superiore a 6 miliardi di dollari USA e una produzione industriale annua di oltre 67 miliardi di yuan. Un’azienda manifatturiera tedesca su dieci in Cina opera da Taicang.

