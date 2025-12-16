Cina: imporrà dazi antidumping su alcune importazioni di prodotti suini da UE

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina imporrà dazi antidumping sulle importazioni di carne suina e suoi prodotti derivati provenienti dall’Unione Europea (UE), con effetto da mercoledì, ha dichiarato martedì il ministero del Commercio.

I dazi antidumping, che vanno dal 4,9% al 19,8% sulle aziende dell’UE, rimarranno in vigore per cinque anni.

Su richiesta della China Animal Agriculture Association, il 17 giugno 2024 il ministero ha avviato un’indagine antidumping sulla carne suina e sui suoi prodotti derivati provenienti dall’UE.

Il ministero ha dichiarato di aver condotto l’indagine in conformità con le leggi e i regolamenti, consultando ampiamente i vari stakeholders per tutelare pienamente i diritti di tutte le parti, giungendo infine a una conclusione obiettiva, equa e imparziale.

Il verdetto dimostra che le importazioni di tali prodotti provenienti dall’UE sono state oggetto di dumping e hanno causato un danno sostanziale all’industria nazionale cinese.

(ITALPRESS).