HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra un gigantesco pupazzo di neve presso il parco musicale di Qunli a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 15 dicembre 2025. Il pupazzo di neve di quest’anno, alto 19 metri e realizzato con circa 3.000 metri cubi di neve, è più alto di un metro rispetto a quello dello scorso anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
