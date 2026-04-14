Cina: il vlog Shenzhou-21 mostra i progressi negli esperimenti avanzati condotti in orbita

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China Manned Space Agency (CMSA) ha diffuso un nuovo videodiario che offre uno sguardo dettagliato sul lavoro quotidiano dei tre astronauti del Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale Tian gong, con particolare attenzione a una serie di avanzati esperimenti di medicina aerospaziale condotti a 160 giorni dall’inizio della missione.

Nel video diffuso domenica, gli astronauti Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang sono impegnati in una serie di attività in orbita. Indossando polo blu a maniche corte, si muovono con disinvoltura tra i rack delle apparecchiature, maneggiando campioni e controllando l’hardware.

I membri dell’equipaggio mantengono buone condizioni fisiche e continuano a lavorare con alto livello di coordinamento e motivazione, ha affermato la CMSA.

Secondo l’agenzia, il trio di astronauti ha completato una serie di test sulle funzioni cognitive e sul processo decisionale in situazioni d’emergenza, nell’ambito degli sforzi in corso per monitorare gli effetti dei voli spaziali di lunga durata sulle prestazioni umane in condizioni di isolamento e microgravità.

Nel video, uno degli aspetti di maggior rilievo è l’uso da parte dell’equipaggio di uno spettrometro Raman spaziale per analizzare i componenti metabolici di campioni di urina. I dati raccolti contribuiranno a perfezionare i sistemi di indicatori metabolici e i criteri di valutazione della salute degli astronauti durante i voli spaziali di lunga durata.

I tre astronauti hanno inoltre raccolto e congelato campioni di saliva, che saranno analizzati a Terra per aiutare i ricercatori a studiare la flora intestinale e la funzione digestiva.

Gli astronauti hanno completato la raccolta di campioni di sangue secondo i piani sperimentali relativi alla regolazione del metabolismo osseo, agli studi omici integrati e ai ritmi del sonno nello spazio. Hanno inoltre utilizzato una centrifuga per trattare i campioni prima di conservarli in vista del ritorno sulla Terra.

Nel campo delle scienze fisiche della microgravità, l’equipaggio ha sostituito i campioni nella cabina per gli esperimenti di fisica dei fluidi, ha sostituito i bruciatori e le bombole di gas nella cabina per la scienza della combustione e ha pulito i campioni dalla camera di esperimenti senza contenitori.

Gli astronauti sono stati inoltre ripresi mentre si mantenevano in forma esercitandosi su un tapis roulant e utilizzando bande elastiche di resistenza nell’ambiente di microgravità.

Il veicolo spaziale con equipaggio Shenzhou-21 è stato lanciato dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina, il 31 ottobre 2025. L’equipaggio ha completato la prima serie di attività extraveicolari (EVA) della missione il 9 dicembre dello scorso anno e la seconda il 16 marzo.

(ITALPRESS).