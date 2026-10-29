Cina: il sommergibile Jiaolong completa la sua 473ma immersione (1)

A BORDO DELLA NAVE DA RICERCA DEEP SEA NO. 1 (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La squadra di sommozzatori della nave da ricerca Deep Sea No. 1 si prepara al recupero del sommergibile con equipaggio Jiaolong, l’11 ottobre 2026. Il sommergibile con equipaggio cinese Jiaolong, progettato per l’esplorazione delle profondità marine, ha completato la sua 473esima immersione durante una missione di ricerca scientifica in acque profonde attualmente in corso, grazie agli sforzi congiunti dei ricercatori, degli addetti alla manutenzione e dell’equipaggio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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