Turchia, crolla un “camino delle fate” in Cappadocia: due morti

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Due persone sono morte dopo essere rimaste intrappolate sotto frammenti rocciosi staccatisi da un “camino delle fate” a Nevsehir, nella regione turca della Cappadocia. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu. Il governatore di Nevsehir, Huseyin Kok, ha affermato: “Nella località di Goreme, situata nella provincia di Nevsehir, una frana ha provocato il crollo di rocce; purtroppo, abbiamo recuperato i corpi di due persone. Una persona ferita è stata trasportata in ospedale dove sta ricevendo cure mediche d’emergenza”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).